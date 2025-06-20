Председатель ВФЛА Фрадков: управленческие технологии приводят к позитивным результатам

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики, глава ПСБ Пётр Фрадков выступил на сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнёры», прошедшей в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Опыт ВФЛА показывает, что управленческие технологии приводят к позитивным результатам – кратному росту внебюджетного финансирования, активизации международной деятельности, модернизации процессов и созданию инновационных продуктов. Модель ВФЛА – это работающий прототип, демонстрирующий эффективность привлечения частной экспертизы в управление спортом, что открывает для него новые горизонты.

В первый раз за многие годы люди стояли в очереди, чтобы занять места: свободных просто не было. Это как результат определённой работы», — сказал Фрадков.

Кроме того, по словам Фрадкова, привлечение управленческого опыта в руководство федераций – это стратегическое решение. В ВФЛА это привело к внедрению системной работы с применением профессиональной экспертизы, в частности по таким направлениям, как: привлечение внебюджетного финансирования, повышение управляемости в рамках взаимоотношений региональных федераций и ВФЛА, внедрение КПЭ, а также связь выплаты мотивации и КПЭ, активное взаимодействие с тренерским составом, популяризация лёгкой атлетики и прочих.

В сессии также приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, президент федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, президент федерации тяжёлой атлетики России Александр Винокуров, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, глава федерации триатлона России Ксения Шойгу, олимпийские чемпионы Александр Попов и Светлана Ромашина и другие.