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ВФЛА и ФМБА договорились о медицинском сопровождении легкоатлетов

ВФЛА и ФМБА договорились о медицинском сопровождении легкоатлетов
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Документ направлен на повышение качества медицинского обеспечения сборной России по лёгкой атлетике.

Фото: ПСБ

Подписи под соглашением поставили председатель ВФЛА, глава ПСБ Пётр Фрадков и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Сотрудничество включает углублённые медицинские обследования спортсменов, индивидуальные программы реабилитации, а также научно-методическую поддержку с привлечением врачей, психологов и специалистов по спортивной медицине.

«Сотрудничество с федеральным агентством в области медицины позволит ВФЛА получить профессиональный подход и важные знания, оценку правильного подхода наших спортсменов к соревновательному и тренировочному процессам, восстановлению после нагрузок и травм. Нам очень важно, чтобы у них были лучшее медицинское сопровождение, индивидуальный подход и быстрое реагирование в консультативном плане. Уверен, что такая экспертиза ФМБА поможет выйти нашей лёгкой атлетике на новый уровень», — заявил Фрадков.

Фото: ПСБ

Вероника Скворцова рассказала о внедрении инновационных технологий в подготовку атлетов:

«ФМБА России особое внимание уделяет внедрению инноваций в сфере здравоохранения. На базе паспорта электронного здоровья спортсмена создаётся федеральный регистр здоровья спортсменов, который в этом году будет апробирован в нескольких пилотных регионах и будет полностью интегрирован с информационной системой «Мой спорт» и другими связанными информационными системами. Такая интеграция позволит накапливать большие объёмы данных и применять самые современные технологии, включая искусственный интеллект, для прогнозирования результативности, предотвращения травм и создания индивидуальных программ тренировок и реабилитации. Вместе мы будем создавать все условия для того, чтобы российские легкоатлеты и дальше прославляли нашу страну своими яркими победами!» — отметила Скворцова.

Соглашение также предусматривает оснащение медицинских работников современным оборудованием и обеспечение спортсменов необходимыми препаратами и биодобавками. Этот шаг должен повысить эффективность подготовки сборной России к международным стартам.

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