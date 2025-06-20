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50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке

50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, 50-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на этапе Кубка вызова, который проходит в Ташкенте. Чусовитина показала результат 13,275 балла.

Победу одержала Валентина Георгиева из Болгарии с результатом 13,450. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Узбекистана Шахинабону Юсуфова (12,950).

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира. За свою карьеру спортсменка представляла СССР, Германию. В октябре прошлого года она заявила, что попробует отобраться на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе. Они могут стать для неё девятыми в карьере (абсолютный рекорд).

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