«Газпром-Югра» одержал победу над «Ухтой» в пятом матче финальной серии чемпионата России

Сегодня, 20 июня, завершился пятый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу команды из Югорска. «Газпром-Югра» сократил отставание в финальной серии чемпионата – 2-3.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Пятый матч:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 7:2.

Шестой матч финала состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.