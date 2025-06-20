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«Газпром-Югра» одержал победу над «Ухтой» в пятом матче финальной серии чемпионата России

«Газпром-Югра» одержал победу над «Ухтой» в пятом матче финальной серии чемпионата России
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Сегодня, 20 июня, завершился пятый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу команды из Югорска. «Газпром-Югра» сократил отставание в финальной серии чемпионата – 2-3.

Суперлига . Финал
20 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 7
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Симаков – 3'     0:2 Понкратов – 5'     1:2 Павлов – 7'     1:3 Карпов – 9'     1:4 Карпов – 12'     2:4 Парадински – 18'     2:5 Понкратов – 21'     2:6 Дуду – 29'     2:7 Тейшейра – 30'    

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Пятый матч:

  • «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 7:2.

Шестой матч финала состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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