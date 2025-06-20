«Газпром-Югра» одержал победу над «Ухтой» в пятом матче финальной серии чемпионата России

Сегодня, 20 июня, завершился пятый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу команды из Югорска. «Газпром-Югра» сократил отставание в финальной серии чемпионата – 2-3.
Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Пятый матч:
- «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 7:2.
Шестой матч финала состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.
Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.
- 20 июня 2025
-
22:26
-
19:04
-
18:37
-
16:23
-
16:02
-
14:11
-
13:26
-
13:20
-
13:01
-
12:58
-
12:33
-
11:58
-
11:33
-
11:22
-
10:23
-
10:18
-
09:44
-
00:30
- 19 июня 2025
-
22:20
-
21:00
-
20:48
-
20:20
-
20:05
-
19:25
-
19:21
-
13:35
-
12:40
-
12:16
-
12:11
-
12:03
-
11:34
-
10:08
- 18 июня 2025
-
23:43
-
23:30
-
23:00