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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 20 июня

Сегодня, 20 июня, состоялся завершающий день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Дзюдоисты провели схватки в смешанном командном турнире. Сборная Грузии в финале уверенно обыграла сборную Южной Кореи со счётом 4:1.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 20 июня:

1. Грузия.

2. Южная Корея.

3. Япония и Германия.

Сборная России выбыла на стадии 1/8 финала, уступив Франции со счётом 3:4. В следующем раунде французы проиграли Южной Корее.

В составе команды Грузии выступили: Михаил Бахбахашвили (73 кг), Лаша Бекаури (90 кг), Лука Майсурадзе (90 кг), Гурам Тушишвили (+90 кг), Саба Инанеишвили (+90 кг), Этери Липертелиани (57 кг), Нино Лоладзе (57 кг), Этер Акилашвили (70 кг), Мариам Чантурия (70 кг), Софио Сомхишвили (+70 кг).