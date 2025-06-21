Результаты восьмого этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Париже

В пятницу, 20 июня, в столице Франции Париже прошёл восьмой этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Мужчины:
110 м с/б
1. Трей Каннингем (США) – 13,00.
2. Дилан Бирд (США) – 13,02.
3. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,07.
400 м с/б
1. Рай Бенджамин (США) – 46,93.
2. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,09.
3. Трэвор Бэсситт (США) – 48,14.
800 м
1. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.42,73.
2. Джош Хоуи (США) – 1.43,00.
3. Брайс Хоппель (США) – 1.43,11.
Тройной прыжок
1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,27.
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,21.
3. Томас Гогуа (Франция) – 17,11.
Копьё
1. Нирадж Чопра (Индия) – 88,16.
2. Юлиан Вебер (Германия) – 87,88.
3. Луис Маурисио да Силва (Бразилия) – 86,62.
Женщины:
100 м с/б
1. Грейс Старк (США) – 12,21.
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,24.
3. Акера Ньюджент (Ямайка) – 12,30.
200 м
1. Анавия Баттл (США) – 22,27.
2. Эми Хант (Великобритания) – 22,45.
3. Маккензи Лонг (США) – 22,49.
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,81.
2. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 48,85.
3. Мартина Вайль (Чили) – 49,83.
1500 м
1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.57,02.
2. Сара Хили (Ирландия) – 3.57,15.
3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.57,50.
3000 м с/п
1. Фейт Черотич (Кения) – 8.53,37.
2. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.54,41.
3. Сембо Алмаю (Эфиопия) – 9.01,22.
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00.
2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,97.
Прыжки с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,73.
2. Сэнди Моррис (США) – 4,73.
3. Эмили Гроув (США) – 4,63.
Диск
1. Валери Оллман (США) – 67,56.
2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 66,42.
3. Яйме Перес (Куба) – 65,03.