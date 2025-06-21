«Перестроились немножко». Главный тренер «Газпрома-Югра» — о разгроме «Ухты» в 5-м матче

Главный тренер югорского клуба «Газпром-Югра» Владимир Колесников прокомментировал победу над «Ухтой» (7:2) в пятом матче финальной серии чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу.
«В начале финальной серии залезли в минус. Перестроились немножко. Нам надо было правильно сыграть — у нас получилось. Опять же, я думаю, для соперника психологически было не очень комфортно. Мы это знали и максимально ускорили так же игру, как они с нами играли домашнюю. Постараемся дальше держать этот уровень и решать поставленные задачи. Ещё раз говорю: четыре игры надо выиграть, три — это ещё не результат. Мы максимально будем работать над этим», — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.
Счёт в серии «Ухта» — «Газпром-Югра» — 3-2. Шестой матч серии до четырёх побед состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.
Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.
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