Международное сотрудничество в спорте на ПМЭФ: спортсмены 12 стран, пять министров спорта

Спортсмены из 12 стран примут участие в турнирах и матчах Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Велогонщики из России, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Сирии, Узбекистана и Франции стартовали в третьей многодневке «Золото Ладоги».

Сборная России по боксу встретится со сборной мира, в состав которой войдут боксёры Австралии, Аргентины, Армении, Венесуэлы и Казахстана.

А российские бадминтонисты проведут матчевую встречу с командой Индонезии, одним из мировых лидеров этого вида спорта.

Программа Игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Международное сотрудничество в спорте будет обсуждаться в деловой программе ПМЭФ. 20 июня министр спорта России Михаил Дегтярёв возглавил сессию «Спорт как универсальный язык диалога». Также в дискуссии приняли участие министр спорта Сербии и бывший главный тренер сборной России по волейболу Зоран Гайич, министр молодёжи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо, министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

«Огромный интерес участников Петербургского международного экономического форума к спорту подтверждает, что это мощный инструмент дипломатии, международного сотрудничества и развития экономики. Сессия «Спорт как универсальный язык диалога» — основная площадка для обмена опытом в этой сфере, выработки совместных решений, а также нового подхода к управлению в спортивной отрасли в интересах профессионального сообщества, болельщиков и России как ведущей спортивной державы», – отметил Михаил Дегтярёв.

Усиление управленческих позиций в спортивной отрасли стало темой сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнёры». В роли спикеров выступили Михаил Дегтярёв и руководители крупных компаний, возглавившие спортивные федерации: президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков и президент Федерации тяжёлой атлетики России Александр Винокуров.

Также с участием Михаила Дегтярёва состоялась сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». Темой дискуссии стало изменение роли спортивного телевидения и его влияния на развитие отрасли. В обсуждении приняли участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, управляющий партнёр букмекерской компании «Фонбет» Валентин Голованов, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Спортивным центром притяжения на выставке ПМЭФ выступит павильон Минспорта России. На стенде будет запущен обратный отсчёт до начала международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в октябре в Самаре. Одной из тем многочисленных презентаций станет участие российской команды во Всемирной Универсиаде в Германии после шестилетнего перерыва. Кроме того, в павильоне запланированы встречи и подписания соглашений о сотрудничестве в спорте.

Также на выставке ПМЭФ будут работать стенды проекта «Выбор сильных», Фонбет Континентальной хоккейной лиги, Федерации бокса России, Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Российского футбольного союза.

Ознакомиться с программой Спортивных игр ПМЭФ можно на официальном сайте Форума.