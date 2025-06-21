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«Сыграли на старых дрожжах». Главный тренер «Ухты» — о поражении в пятом матче финала ЧР

«Сыграли на старых дрожжах». Главный тренер «Ухты» — о поражении в пятом матче финала ЧР
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Главный тренер «Ухты» Вадим Яшин подвёл итог пятого матча финальной серии чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу с «Газпромом-Югра» (2:7).

Суперлига . Финал
20 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 7
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Симаков – 3'     0:2 Понкратов – 5'     1:2 Павлов – 7'     1:3 Карпов – 9'     1:4 Карпов – 12'     2:4 Парадински – 18'     2:5 Понкратов – 21'     2:6 Дуду – 29'     2:7 Тейшейра – 30'    

«Скорее всего, и перегорели, и соперник был более подготовлен именно к этому матчу. Почему мы не подготовились? Не знаю. Сыграли на старых дрожжах, на старых установках — тех, что были в Югорске. Сегодня этого не хватило. Плюс, конечно, в старте, наверное, выходить нужно было более собранными и концентрированными, более агрессивными. Сегодня проиграли по делу, проиграли по всем статьям. Но тем не менее это всего лишь один матч. В серии мы ведём 3-2. Сейчас едем в Югорск, постараемся там сыграть по-другому», — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.

Шестой матч серии до четырёх побед состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.

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