«Сыграли на старых дрожжах». Главный тренер «Ухты» — о поражении в пятом матче финала ЧР

Главный тренер «Ухты» Вадим Яшин подвёл итог пятого матча финальной серии чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу с «Газпромом-Югра» (2:7).

«Скорее всего, и перегорели, и соперник был более подготовлен именно к этому матчу. Почему мы не подготовились? Не знаю. Сыграли на старых дрожжах, на старых установках — тех, что были в Югорске. Сегодня этого не хватило. Плюс, конечно, в старте, наверное, выходить нужно было более собранными и концентрированными, более агрессивными. Сегодня проиграли по делу, проиграли по всем статьям. Но тем не менее это всего лишь один матч. В серии мы ведём 3-2. Сейчас едем в Югорск, постараемся там сыграть по-другому», — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.

Шестой матч серии до четырёх побед состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.