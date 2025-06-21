«Сыграли на старых дрожжах». Главный тренер «Ухты» — о поражении в пятом матче финала ЧР

Главный тренер «Ухты» Вадим Яшин подвёл итог пятого матча финальной серии чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу с «Газпромом-Югра» (2:7).
«Скорее всего, и перегорели, и соперник был более подготовлен именно к этому матчу. Почему мы не подготовились? Не знаю. Сыграли на старых дрожжах, на старых установках — тех, что были в Югорске. Сегодня этого не хватило. Плюс, конечно, в старте, наверное, выходить нужно было более собранными и концентрированными, более агрессивными. Сегодня проиграли по делу, проиграли по всем статьям. Но тем не менее это всего лишь один матч. В серии мы ведём 3-2. Сейчас едем в Югорск, постараемся там сыграть по-другому», — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.
Шестой матч серии до четырёх побед состоится 24 июня. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «КПРФ» стал бронзовым призёром чемпионата России, одержав победу в серии за третье место над «Тюменью» со счётом 3-1.
- 21 июня 2025
-
13:55
-
13:41
-
13:30
-
13:10
-
12:43
-
12:34
-
12:01
-
11:54
-
09:50
- 20 июня 2025
-
23:19
-
22:26
-
19:04
-
18:37
-
16:23
-
16:02
-
14:11
-
13:26
-
13:20
-
13:01
-
12:58
-
12:33
-
11:58
-
11:33
-
11:22
-
10:23
-
10:18
-
09:44
-
00:30
- 19 июня 2025
-
22:20
-
21:00
-
20:48
-
20:20
-
20:05
-
19:25
-
19:21