Ярослава Магучих проиграла два этапа Бриллиантовой лиги подряд впервые с 2023 года

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые с 2023 года не одержала победу на двух этапах Бриллиантовой лиги кряду. На старте в Стокгольме (Швеция) она заняла второе место, в Париже (Франция) — также второе. Оба раза она оказывалась позади австралийки Николы Олислагерс.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Восьмой этап, Париж (Франция). Прыжки в высоту. Женщины:

Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,97.

Ярослава Магучих — действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (2,10 м). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022).