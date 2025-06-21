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Полина Ткалич проиграла Садовничевой в беге на 400 м на Кубке России по лёгкой атлетике

Трёхкратная чемпионка России Полина Ткалич заняла второе место в финальном забеге на 400 метров в рамках Кубка России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском (Московская область). Она проиграла 0,2 секунды победительнице соревнований Анне Садовничевой. Тройку призёров замкнула Валерия Савенкова.

Лёгкая атлетика. Кубок России — 2025. Женщины, 400 м:

1. Анна Садовничева — 52,62.

2. Полина Ткалич — 52,82.

3. Валерия Савенкова — 53,18.

В пятницу, 20 июня, представительница Санкт-Петербурга Мария Кочанова одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту. Ее результат составил 1,86 метра. Второй результат показали Надежда Андрюхина (1,86) и Кристина Королёва (1,86).

Соревнования в Жуковском проходят с 20 по 22 июня.