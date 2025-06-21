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«Он хочет быть в UFC». Садулаев провёл видеозвонок с Даной Уайтом, Хабиб был переводчиком

«Он хочет быть в UFC». Садулаев провёл видеозвонок с Даной Уайтом, Хабиб был переводчиком
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев пообщался с президентом североамериканского промоушена Даной Уайтом.

Садулаев разговаривал с Уайтом по видеозвонку, рядом с Даной находился непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Он выступал в роли переводчика и отметил, что Садулаев хочет выступать в UFC.

«Он готовится к чемпионату России, это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC», — заявил Хабиб Уайту.

«Удачи!» — сказал Уайт.

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), четырёхкратный чемпион Европы (2014, 2018, 2019, 2020).

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