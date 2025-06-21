Никита Нагорный заявил, что ещё может вернуться в большой спорт

Российский гимнаст олимпийский чемпион Игр-2020 Никита Нагорный сообщил, что ещё может вернуться в большой спорт.

«Я официально свою карьеру не заканчивал. Может, ещё вернусь, кто его знает», — сказал Нагорный во время акции «Зарядка с первыми», в которой также принял участие вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев.

28-летний Нагорный завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также на его счету серебряная и две бронзовые награды Игр-2020. Гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. В октябре 2024 года Нагорный занял должность председателя комитета по развитию спортивной гимнастики в Федерации гимнастики России. Он не вошёл в список кандидатов в сборную России на 2025 год.