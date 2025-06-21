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Прыгунья с шестом Аксана Гатауллина победила на Кубке России, Кнороз осталась без медалей

Прыгунья с шестом Аксана Гатауллина победила на Кубке России, Кнороз осталась без медалей
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Аксана Гатауллина стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском (Московская область).

Гатауллина победила с результатом 4,45 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), тройку призёров замкнула Рената Тимофеева (4,20). Четырёхкратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС — 2024 Полина Кнороз с трёх попыток не смогла взять высоту 4,20 метра и осталась без медалей.

Лёгкая атлетика. Кубок России — 2025. Прыжки с шестом, женщины:

1. Аксана Гатауллина — 4,45 м.
2. Татьяна Калинина — 4,35 м.
3. Рената Тимофеева — 4,20 м.

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