Прыгунья с шестом Аксана Гатауллина победила на Кубке России, Кнороз осталась без медалей

Аксана Гатауллина стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском (Московская область).

Гатауллина победила с результатом 4,45 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), тройку призёров замкнула Рената Тимофеева (4,20). Четырёхкратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС — 2024 Полина Кнороз с трёх попыток не смогла взять высоту 4,20 метра и осталась без медалей.

Лёгкая атлетика. Кубок России — 2025. Прыжки с шестом, женщины:

1. Аксана Гатауллина — 4,45 м.

2. Татьяна Калинина — 4,35 м.

3. Рената Тимофеева — 4,20 м.