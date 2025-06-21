Прыгунья с шестом Полина Кнороз объяснила, почему не смогла взять ни одной попытки на КР

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз высказалась по поводу неудачного выступления на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском (Московская область). Спортсменка с трёх попыток не смогла взять свою начальную высоту 4,20 м и осталась без медалей.

«Сегодня мне очень сильно мешал ветер. Конечно, я расстроилась, не буду скрывать. Здесь все выступают в одинаковых условиях, но мне не повезло, хотя можно было побороться с ветром. Но я испугалась.

На первой попытке я боялась, что шест меня отправит в обратную сторону и я приземлюсь на дорожке. На второй попытке зажалась из-за этого, а на третьей из-за неудач на двух предыдущих я очень сильно закрутила шест и снесла планку. Но меня радует, что я смогу всё свалить на погодные условия, что и делаю сейчас. Не помню, в каком году в последний раз «баранила», но это был этап Бриллиантовой лиги. И та неудача была более обидной, чем сегодняшняя», — приводит слова Кнороз ТАСС.

Победительницей соревнований в секторе для прыжков с шестом стала Аксана Гатауллина. Второе место заняла Татьяна Калинина, тройку призёров замкнула Рената Тимофеева.