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Кенийская бегунья Чепчирчир показала лучший результат сезона в мире на дистанции 1500 м

Вчера, 20 июня, на восьмом этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Париже (Франция), кенийская бегунья на средние дистанции Нелли Чепчирчир показала лучший результат сезона в мире на дистанции 1500 м.

Нелли Чепчирчир пересекла финишную линию с результатом 3.57,02 минуты, опередив ближайшую преследовательницу ирландку Сара Хили на 13 сотых секунды (3.57,15). Замкнула тройку лидеров ещё одна бегунья из Эфиопии Бирке Хайлом (3.57,50).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, восьмой этап (Париж). Бег на 1500 м, женщины:

1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.57,02.

2. Сара Хили (Ирландия) – 3.57,15.

3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.57,50.

Следующий, девятый этап Бриллиантовой лиги пройдёт 5 июля в американском Юджине.