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Кенийка Черотич показала лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м с препятствиями

Вчера, 20 июня, на восьмом этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Париже (Франция), бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 кенийская бегунья Фейт Черотич показала лучший результат сезона в мире на дистанции 3000 м с препятствиями (стипль-чез).

Фейт Черотич завершила забег с результатом 8.53,37 минуты. Второй на финише стала представительница Уганды Перут Чемутай – 8.54,41 минуты, замкнула тройку призёров этапа в Париже эфиопка Сембо Алмаю (9.01,22).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, восьмой этап (Париж). 3000 м с препятствиями, женщины:

1. Фейт Черотич (Кения) – 8.53,37.

2. Перут Чемутай (Уганда) – 8.54,41.

3. Сембо Алмаю (Эфиопия) – 9.01,22.

Следующий, девятый этап Бриллиантовой лиги пройдёт 5 июля в американском Юджине.