Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кенийка Черотич показала лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м с препятствиями

Кенийка Черотич показала лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м с препятствиями
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 20 июня, на восьмом этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Париже (Франция), бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 кенийская бегунья Фейт Черотич показала лучший результат сезона в мире на дистанции 3000 м с препятствиями (стипль-чез).

Фейт Черотич завершила забег с результатом 8.53,37 минуты. Второй на финише стала представительница Уганды Перут Чемутай – 8.54,41 минуты, замкнула тройку призёров этапа в Париже эфиопка Сембо Алмаю (9.01,22).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, восьмой этап (Париж). 3000 м с препятствиями, женщины:

1. Фейт Черотич (Кения) – 8.53,37.
2. Перут Чемутай (Уганда) – 8.54,41.
3. Сембо Алмаю (Эфиопия) – 9.01,22.

Следующий, девятый этап Бриллиантовой лиги пройдёт 5 июля в американском Юджине.

Материалы по теме
Дюплантис продолжает шокировать мир. Шведский прыгун установил 12-й рекорд подряд!
Дюплантис продолжает шокировать мир. Шведский прыгун установил 12-й рекорд подряд!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android