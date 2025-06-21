Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили из-за недопуска россиян

Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов сообщил об отмене чемпионата Европы по кикбоксингу из-за недопуска российских спортсменов. Турнир должен был пройти в Молдавии с 22 по 29 июня.

«Международная федерация кикбоксинга и Федерация кикбоксинга России на встрече в Москве закрепили свои отношения в статусе равнозначных партнёров. Все последние дни мы вели консультации, итогом которых стала отмена чемпионата Европы из-за недопуска российских спортсменов. Турнир будет перенесён на 2026 год, мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование», — приводит слова Филатова ТАСС.

Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом и с гимном страны согласно подписанному соглашению между Международной федерацией кикбоксинга и Федерацией кикбоксинга России.