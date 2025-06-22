Дегтярёв ответил, как будет действовать ОКР, чтобы вернуть Россию на международную арену

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, как будет действовать российский комитет, чтобы получить допуск к международным соревнованиям.

«Господин Гаич (министр спорта Сербии Зоран Гаич. — Прим. «Чемпионата») сказал, что вечером любят и Россию, и Беларусь, и привержены олимпийским ценностям, а утром их как подменили. Значит, будем вести без эмоций юридический диалог и голосовать вечером, когда любят.

Это я, конечно, с юмором говорю, но эмоции из наших отношений с международными спортивными организациями и МОК мы стараемся убрать. Есть юридическая часть, и по этой линии мы будем двигаться. И только так, я уверен, можно достичь прогресса в вопросе восстановления наших прав и будущего спорта. Есть Хартия олимпийская, есть принципы, им нужно следовать, нужно требовать от функционеров, чтобы они их соблюдали. Но, если нужно, будем голосовать вечером или даже ночью (улыбается)», — сказал Дегтярёв во время сессии на ПМЭФ.

Напомним, ранее Дегтярёв назвал страны, которые не допускают дискриминации в отношении России и Беларуси при проведении международных соревнований.