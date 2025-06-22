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«ВВА-Подмосковье» выиграл первый матч за 615 дней, одержав победу над «Металлургом»

«ВВА-Подмосковье» выиграл первый матч за 615 дней, одержав победу над «Металлургом»
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Вчера, 21 июня, в рамках розыгрыше 7-го тура чемпионата России регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» одержал победу над новокузнецким «Металлургом со счётом 32:25. Эта победа стала первой для подмосковного клуба за последние 615 дней, последний раз до этого «ВВА-Подмосковье» побеждал 23 октября 2023 года в матче с «Химиком.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
21 июня 2025, суббота. 12:00 МСК
Металлург
Новокузнецк
Окончен
25 : 32
ВВА-Подмосковье
Монино

В составе «ВВА-Подмосковье» очки в матче набрали: Никита Арлашов, Евгений Кароннов, Дмитрий Денисов, Кирилл Панарин, Михаил Жлутков, Илья Шаповалов. У «Металлурга» результативными действиями в игре отметились: Владими Арлашов, Павел Волощук, Станислав Тимошенко, Никита Пронин.

«ВВА-Подмосковье» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата России, имея в активе пять очков, «Металлург» замыкает таблицу с одним набранным очком за семь туров чемпионата.

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