Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Данил Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту

Данил Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко стал победителем Кубка России по лёгкой атлетике, который проходит в подмосковном Жуковском.

Лысенко победил на соревнованиях с результатом 2,27 м. Второе место занял Матвей Тычинкин, показавший результат 2,23 м, замкнул тройку призёров Александр Асанов с результатом 2,19 м.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко – 2,27 м.
2. Матвей Тычинкин – 2,23 м.
3. Александр Асанов – 2,19 м.

Кубок России проходит с 20 по 22 июня в Жуковском на стадионе «Метеор». Всего на соревнованиях будет разыграно 40 комплектов наград.

Материалы по теме
Прыгунья с шестом Аксана Гатауллина победила на Кубке России, Кнороз осталась без медалей
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android