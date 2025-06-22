Данил Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко стал победителем Кубка России по лёгкой атлетике, который проходит в подмосковном Жуковском.

Лысенко победил на соревнованиях с результатом 2,27 м. Второе место занял Матвей Тычинкин, показавший результат 2,23 м, замкнул тройку призёров Александр Асанов с результатом 2,19 м.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко – 2,27 м.

2. Матвей Тычинкин – 2,23 м.

3. Александр Асанов – 2,19 м.

Кубок России проходит с 20 по 22 июня в Жуковском на стадионе «Метеор». Всего на соревнованиях будет разыграно 40 комплектов наград.