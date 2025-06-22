«Стрела» обыграла «Динамо» в матче чемпионата России по регби

Сегодня, 22 июня, регбийный клуб «Стрела» (Казань) одержал победу над московским «Динамо» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 38:36 (17:15, 21:21).

Результат матча 7-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Стрела» (Казань) —«Динамо» (Москва) — 38:36 (17:15, 21:21).

Далее «Стрела» сыграет с «Металлургом», а «Динамо» встретится с представителями «Енисея-СТМ».

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).