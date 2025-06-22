16-летняя россиянка Анна Шухман отобралась на женский Кубок мира

16-летняя российская шахматистка Анна Шухман отобралась на женский Кубок мира, который пройдёт в Грузии. Россиянка в мини-матче обыграла представительницу Казахстана Ксению Балабаеву со счётом 1,5:0,5.

Анна Шухман стала шестой россиянкой, которая примет участие в Кубке мира. Также на соревнованиях выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Валентина Гунина и Дарья Чарочкина.

Кубок мира среди женщин пройдёт с 5 по 29 июля в Батуми (Грузия).

Ранее Анна Шухман выиграла первенство мира среди юниорок до 20 лет, которое проходило в Петроваце (Черногория). Россиянка набрала 9 очков из 11 возможных.