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Лидеры сборной России по прыжкам в воду выполнили нормативы для участия в ЧМ-2025

Лидеры сборной России по прыжкам в воду выполнили нормативы для участия в ЧМ-2025
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Старший тренер сборной России по прыжкам в воду Ольга Феоктистова сообщила, что большинство лидеров команды выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который состоится с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

Условия отбора необходимо было выполнить по итогам завершившегося в Екатеринбурге чемпионата России.

Нормативы для участия на ЧМ-2025 выполнили следующие спортсмены:

— Никита Шлейхер, Илья Молчанов, Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Илья Молчанов/Геннадий Фокин, Кристина Ильиных/Елизавета Кузина (трамплин 3 м).

— Руслан Терновой, Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер/Руслан Терновой, Александра Кедрина/Анна Конаныхина (вышка 10 м).

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