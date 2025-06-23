Мельникова: надеюсь, моя мечта исполнится и в октябре мы выступим на международной арене

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова выразила надежду на выступление на чемпионате мира — 2025, который пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

«Сейчас активно возвращаюсь в тренировочный процесс — готовлюсь к чемпионату России, который пройдёт с 28 сентября по 5 октября в Сириусе.

Второй раз вхожу в форму с мотивацией, потому что, возможно, нам удастся поехать на чемпионат мира в Джакарту, Индонезию. Надеюсь, моя давняя мечта всё-таки исполнится и в конце октября мы действительно выступим на международной арене. Пока что просто усердно готовимся — это самое важное», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.