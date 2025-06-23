Дегтярёв в олимпийский день объявил о запуске проекта «Великая страна — спортивная страна»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярёв выпустил обращение в связи с международным олимпийским днём.

«23 июня 1894 года был образован Международный олимпийский комитет, а через несколько лет появился этот праздник. Россия начала принимать участие в Олимпийских играх ещё во времена Российской империи, потом была славная страница советской спортивной истории. Всего наши атлеты завоевали 1800 олимпийских медалей.

Мы чтим наших чемпионов, Россия по праву занимает видное место в олимпийском движении. Уверен, наши спортсмены одержат ещё немало побед. Сегодня, во время применения к нам несправедливых, вероломных санкций, только сильнее наша вера в олимпийские ценности, поддержка олимпийского движения. Уверен, что вместе мы вернёмся на олимпийские площадки, помосты и стадионы с нашим национальным флагом, и под наш гимн, и с гербом России на форме.

В этот день мы вспоминаем чемпионов и славную историю нашей страны, поздравляем ветеранов и, конечно, запускаем новые проекты. «Великая страна — спортивная страна» — проект, который призван популяризировать олимпийское движение, служить примером для подрастающего поколения и прославлять Россию», — приводит слова Дегтярёва пресс-служба ОКР.