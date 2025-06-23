Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри официально вступила в свою должность.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана на должность главы МОК. Она получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший. Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.

Ковентри — знаменитая зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и рекордсменка мира. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве.