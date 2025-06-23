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Томас Бах выступил с речью по случаю ухода с поста президента МОК

Томас Бах выступил с речью по случаю ухода с поста президента МОК
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Экс президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на церемонии передачи своих полномочий в Олимпийском доме в Лозанне. Сегодня, 23 июня, Кирсти Ковентри официально вступила в должность главы организации.

«Сегодня я стою перед вами с, надеюсь, ясным сознанием, но, конечно, полным сердцем. Понимая, что я отдал всё, что мог, олимпийскому движению. Я был предан нашей миссии, ценностям, которых мы придерживаемся, и служению вам во имя единства. Я уверен, что начиная с завтрашнего дня олимпийское движение вместе с Кирсти Ковентри будет в самых надёжных руках», — сказал Бах на церемонии.

Напомним, Томас Бах являлся главой МОК с 2013 года. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.

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