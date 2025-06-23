Томас Бах выступил с речью по случаю ухода с поста президента МОК

Экс президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на церемонии передачи своих полномочий в Олимпийском доме в Лозанне. Сегодня, 23 июня, Кирсти Ковентри официально вступила в должность главы организации.

«Сегодня я стою перед вами с, надеюсь, ясным сознанием, но, конечно, полным сердцем. Понимая, что я отдал всё, что мог, олимпийскому движению. Я был предан нашей миссии, ценностям, которых мы придерживаемся, и служению вам во имя единства. Я уверен, что начиная с завтрашнего дня олимпийское движение вместе с Кирсти Ковентри будет в самых надёжных руках», — сказал Бах на церемонии.

Напомним, Томас Бах являлся главой МОК с 2013 года. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.