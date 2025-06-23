Кирсти Ковентри прокомментировала вступление в должность президента МОК

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поделилась эмоциями после вступления в свою должность.

«Наше движение как паутина, где важен каждый. Оно сложное, красивое и сильное. Но оно остаётся таким, только если мы работаем вместе, остаёмся едины. Каждый из вас играет важную роль в нашей очень важной экосистеме. Работать вместе на протяжении следующих нескольких лет и постоянно находить пути для его усиления позволят сохранить наше движение, вдохновлять следующие поколения и воплощать мечты», — сказала Ковентри на церемонии.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана на должность главы МОК. Она получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший. Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.