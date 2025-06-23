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На ПМЭФ запущен обратный отсчёт до старта Спортивных игр Александра Невского

На ПМЭФ запущен обратный отсчёт до старта Спортивных игр Александра Невского
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Обратный отсчёт до старта Спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского был запущен на стенде Санкт-Петербурга на выставке Петербургского международного экономического форума.

В церемонии запуска часов приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«Плодотворная идея, которая была высказана Святейшим Патриархом Кириллом несколько лет назад, в третий раз находит своё благодатное воплощение в Санкт-Петербурге. Для спортивных результатов важны работа тренеров, стадионы, физические усилия, воля к победе. Но мы предлагаем по-новому раскрыть российский спорт и призываем к этой плодотворной деятельности всех, разделяющих наши ценности», – сказал владыка Митрофан.

В рамках запуска обратного отсчета были представлены главная награда – патриарший кубок святого Александра Невского и логотип игр.

«Спорт – это не только сила, но и духовное здоровье. Это стремление, мужество, настойчивость. Мы приготовили обширную культурную программу. Уверен, что Игры пройдут на высоком уровне», – подчеркнул Александр Беглов.

Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут с 9 по 15 сентября. 3500 человек примут участие в соревнованиях по шести видам спорта: это футбол, баскетбол, настольный теннис, самбо, шахматы, нормативы ГТО. Дополнительная программа включает скейтбординг и шахматы онлайн. Церемонии открытия и закрытия пройдут в спорткомплексе «Юбилейный». В рамках игр состоится форум «Вера и спорт».

Организаторами игр выступят Патриаршая комиссия по вопросам физкультуры и спорта, Минспорт России и правительство Санкт-Петербурга.

Все новости о спортивных событиях ПМЭФ – t.me/Sport_Roscongress

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