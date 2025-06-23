«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в красноярском дерби в рамках ЧР по регби
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Сегодня, 23 июня, регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) одержал победу в матче 7-го тура чемпионата России по регби. В красноярском дерби действующий чемпион России обыграл «Красный Яр». Встреча завершилась со счётом 33:10.
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
23 июня 2025, понедельник. 14:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
33 : 10
Красный Яр
Красноярск
Результат матча 7-го тура чемпионата России по регби — 2025:
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «Красный Яр» (Красноярск) — 33:10 (14:10).
В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска одолели казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», во встрече за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).
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