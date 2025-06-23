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Министр спорта Татарстана оценил значение финала Кубка России по плаванию

Министр спорта Татарстана оценил значение финала Кубка России по плаванию
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил значение финала Кубка России по плаванию, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

«Ребята смогут на этом старте неплохо поконкурировать, ждём серьёзную борьбу. Посмотрим, где мы находимся в моменте, до чемпионата мира ровно месяц, есть время, чтобы подштриховать детали, сделаем всё для того, чтобы были достойные результаты, чтобы всё было организовано на самом высоком уровне.

Это только начало нашей общей работы с федерацией плавания, запасли много историй на будущее, о них поговорим после Сингапура», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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