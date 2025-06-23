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Министр спорта Татарстана рассказал о наследии ЧМ по водным видам спорта — 2015 в Казани

Министр спорта Татарстана рассказал о наследии ЧМ по водным видам спорта — 2015 в Казани
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов признался, что регион по-прежнему использует спортивные сооружения, построенные для чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.

«Вспоминаем казанский чемпионат мира, планируем в честь 10-летнего юбилея с этого события провести небольшой праздник, как минимум собраться тем составом организаторов, который принимал участие в проведении этого события. Это большое наследие для всей страны, мы провели уникальный чемпионат по плаванию в чаше футбольной арены, собрали временный стадион для водного поло.

Причём сами бассейны мы сохранили, они до сих пор работают в районах республики, мы их используем, проводим соревнования на них, сборы. Так что, помимо ярких впечатлений, мы сохранили инфраструктуру, которой пользуемся уже 10 лет», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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