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Чикунова оценила значение финала Кубка России перед ЧМ в Сингапуре

Чикунова оценила значение финала Кубка России перед ЧМ в Сингапуре
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова оценила значение финала Кубка России перед чемпионатом мира в Сингапуре.

«Плыву под нагрузкой, поэтому быстрых секунд мы не увидим. Хотелось бы плыть постоянно быстро, но такое возможно не в нашей Вселенной. Стараюсь плыть максимум как могу, выходить на достойные секунды, в принципе, как для первого дня соревнований неплохо себя показала. Обычное для меня, приемлемое время.

Люблю соревноваться, для меня любой старт ощущается как праздник. С удовольствием выступаю на Кубке России, рада была вернуться в Казань. После финала Кубка лечу на озеро Круглое, затем будет сбор в Малайзии. После него выдвигаемся в Сингапур», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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