Рекордсменка мира Чикунова оценила свою готовность к ЧМ в Сингапуре

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова оценила свою готовность к чемпионату мира, который пройдёт в Сингапуре.

«Форма нормальная, тренировочная. Рабочая. Результат хороший, посмотрим, что будет дальше. Оценить в процентах, как я готова, не могу, словами сложно, в процентах – тем более. Но, судя по показанному пальцу вверх от Виты Владимировны на трибуне, всё идёт чётко. Она для меня главный судья, всегда смотрю в её сторону, знаю, где она сидит обычно. Вижу палец вверх, значит, всё нормально, всё в порядке. Можно ничего не додумывать.

Плыву в Казани свой привычный набор – 50, 100 и 200 брассом. Для меня нет проходящих стартов, финал Кубка в любом случае важен. Полезно посмотреть на свою готовность под высокой нагрузкой, на что я способна. Я не разгружалась, но пока всё идёт, как и должно было идти. Выступаю, тренируюсь, стараюсь выдать свои секунды – всё, что требуется от меня на данный момент», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.