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Пригода рассказал о подготовке сборной России к ЧМ в Сингапуре

Пригода рассказал о подготовке сборной России к ЧМ в Сингапуре
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Чемпион мира и Европы на короткой воде Кирилл Пригода высказался о плане подготовки к предстоящему чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

«В Малайзии будет акклиматизация, задача – максимально прочувствовать климат, часовые пояса, перестроиться, дать перестроиться организму, чтобы подойти уже непосредственно к ЧМ в оптимальной форме, без стыков, сбоев.

В Круглом постараемся восстановиться, отойти после финала Кубка России, отработать заключительные моменты технико-тактического плана. Этот цикл прошёл для меня хорошо, в следующем году, насколько я понимаю, план немного будет другой, календарь изменят, отбор будет уже непосредственно в летнюю сессию. Немного перестроим работу, но общая концепция сохранится», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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