Пригода — о финале Кубка России: он грамотно вставлен в план подготовки к ЧМ, всё к месту

Чемпион мира и Европы на короткой воде Кирилл Пригода высказался о финале Кубка России по плаванию, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

«Результат неплохой, но тем, как я плыл, я недоволен. Допустил несколько тактических ошибок, не всё получилось в итоге так, как я хотел. Тем не менее время на исправление ошибок ещё есть, здесь, в Казани, можно ошибаться, будем исправлять в Сингапуре.

Все в рабочем процессе, всем доволен, настроение хорошее, оптимистичное. Остался месяц до ЧМ, с тренером ведём подготовительную работу, остался последний этап. Проведём его грамотно и будем ждать поездки на старт.

Финал Кубка был грамотно вставлен в план подготовки к ЧМ, всё к месту. Подготовка имеет не только тренировочный характер, но и соревновательный. Тренировки тренировками, однако плыть мы выходим один раз одну дистанцию, результат показываем не из какой-то серии, а один раз, как проплыли. Так что старты нужны, я всегда выступаю за обилие стартов, их разнообразие. И стараюсь принимать участие везде, где могу», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.