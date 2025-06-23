Чемпион мира Бородин ответил на вопрос о возможности пропуска финала Кубка России

Российский пловец Илья Бородин, являющийся чемпионом мира и Европы, признался, что не думал о пропуске финала Кубка России.

«На Маре Нострум меня звали, но, так как из-за болезни был пропущен блок работы, мы решили выбрать Тенерифе вместо простартовки. Я ещё загорелый с этого сбора в Испании. Плавали, много что меняли, корректировали. Сейчас работаем плотно над этим. Мысль пропустить финал Кубка России? Я об этом не думал, если честно. Заявились, выступили. Как получится, так получится. Посмотреть на себя, перезагрузиться от тренировок», – передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.