Бородин: финал Кубка России — тренировочный старт. Первый раз за месяц до ЧМ соревнования

Чемпион мира и Европы, российский пловец Илья Бородин высказался о значении финала Кубка России по плаванию перед чемпионатом мира в Сингапуре.

«Мы ещё не снижались, так что я в работе. У меня до заплыва на 400 м в Сингапуре больше месяца, он в последний день ЧМ будет. 200 м немного раньше, но даже до 200 ещё месяц. Так что нагрузки снижать ещё рано. Мы эти соревнования давно планировали, подводились к ним, в целом как планировали, так и выступили. Всё как есть, результат рабочий. Тренировочный процесс идёт, каких-то уникальных секунд ждать пока не стоит.

Тренировочный старт не скажу, что совсем не важный. Все старты важны. Но рассматривать его стоит как часть тренировочного процесса. Первый раз такое, чтобы перед чемпионатом мира, меньше чем за месяц до него у нас были какие-то ещё соревнования. Необычно. Даже Кубка России не было раньше, так что чисто на пробу выходим в бассейн, как оно будет. На следующий год будет два отбора, попробуем и так», – передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.