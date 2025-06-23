Не попавший на ЧМ пловец Кудашев пожелал удачи российским спортсменам в Сингапуре

Российский пловец Александр Кудашев, не оказавшийся в списке участников предстоящего чемпионата мира по водным видам спорта, обратился к соотечественникам, которые примут участие в турнире.

«До допуска на международные старты финал Кубка России был яркой точкой сезона. Сейчас это не точка, хоть и не отобрался, Кубок всё равно воспринимается как проходящий старт. По факту для меня это всё равно последний старт на длинной воде в году, но я его так уже не воспринимаю. Очень спокойно относился к старту, ехал с мыслью, что проплыву как проплыву, на что готов – на то готов.

Провёл работу с диетологом, перестроил тренировки, я бы даже не удивился регрессу. Когда меняешь свой тренировочный план, никто не знает, что получится в итоге. Видим прогресс. Соревнования финальные, но отношение к ним было как у тех, кто едет в Сингапур, как к проходящему старту.

Рад за тех, кто летит, я возрастной спортсмен, выхожу на бортик, и меня отцом называют, но я со всеми хорошо общаюсь, со всей командой. За всех персонально рад, с удовольствием буду смотреть по телевизору со всей семьёй за ними, болеть за ребят, надеюсь, они покажут свои лучшие секунды. Все знают, откуда они приехали, несмотря даже на формально нейтральный статус», – передаёт слова Кудашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года.