Пловец Кудашев рассказал о своих эмоциях после непопадания на ЧМ в Сингапур

Российский пловец Александр Кудашев рассказал о своих эмоциях после непопадания на чемпионат мира, который пройдёт в Сингапуре.

«После утреннего заплыва у меня было несколько вариантов по секундам, проплыл неплохо, понятно, не лучший результат, но неплохой. После чемпионата России был сильный эмоциональный удар в связи с тем, что не отобрался на ЧМ, долго приходил в себя, копался с тренером, разбирался, в чём проблемы. Обсудили, перестроили работу, проплыл быстрее, чем на ЧР – это здорово.

Результат далёк от мировых лидеров, это только полуфинал, но имеем, что имеем. Я самый быстрый в стране, однако далёк от мирового зачёта. Будем работать дальше, рассчитываю на финалы крупных международных стартов и дальше – на медали», – передаёт слова Кудашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.