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Трофимова, Кузнецова, Сурушкина и Клепикова побили рекорд России в женской эстафете

Трофимова, Кузнецова, Сурушкина и Клепикова побили рекорд России в женской эстафете
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Пловчихи Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова побили рекорд России в женской эстафете 4x100 м, вольный стиль среди сборных. Они преодолели дистанцию за 3.36,87. Предыдущий рекорд держался с 2016 года (3.37,68). Отметим, сборная России не принимала участия в общем зачёте эстафеты.

Победу в женской эстафете одержала команда Санкт-Петербурга (Милана Степанова, Ирина Звягинцева, Валерия Козлова, Яна Шакирова) с результатом 3.43,65. Второе место заняли представительницы Москвы (Мария Полещук, Елизавета Сусорова, Анастасия Журавлёва, Екатерина Саблина) – 3.46,79. Тройку сильнейших замкнули пловчихи Воронежской области (Анастасия Маркова, Евгения Садовникова, Анастасия Саратова, Александра Цветковская) – 3.47,47.

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