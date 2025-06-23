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Евгения Чикунова в финале Кубка России по плаванию выступила в шапочке с рисунком корги

Евгения Чикунова в финале Кубка России по плаванию выступила в шапочке с рисунком корги
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова в финале Кубка России выступила в шапочке с рисунком корги в честь её собаки Дженни.

Фото: Скриншот из трансляции

«На шапочке, конечно, не её фото, но посвящение, я думаю, понятно — это в честь моей собаки Дженни. Мне мама показала видео, что, когда я плыву, она сидит на диване, смотрит телевизор и болеет за меня», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Евгения Чикунова в понедельник, 23 июня, выиграла на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 1.06,58. Второй стала Екатерина Ерешко с результатом 1.08,53. Тройку сильнейших замкнула Софья Ануфриева – 1.08,67.

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