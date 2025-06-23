В Тульской области убиты директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат

В Тульской области директор колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов были найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек с помощью огнестрельного оружия.

«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)», — приводит заявление СУСК по Тульской области «РИА Новости Спорт».

Согласно имеющейся информации, адвокат ранее работал следователем в СУСК по Тульской области.