Минспорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора колледжа

Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был застрелен со своим адвокатом.

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память», — говорится на официальном сайте министерства спорта Тульской области.

Тела Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова нашли в автомобиле на дороге в регионе. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек с помощью огнестрельного оружия.