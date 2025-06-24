Почётный президент ОКР поделился деталями разговора с новым главой МОК

Член Международного олимпийского комитета и почётный президент ОКР Виталий Смирнов рассказал о встрече с новым президентом МОК Кирсти Ковентри в Лозанне.

«Я сейчас нахожусь в Лозанне, присутствовал на инаугурации Ковентри. Мы с ней вчера пообщались. Это была не аудиенция, а небольшой разговор во время мероприятия. Я представился, рассказал, что являюсь старейшим членом МОК и стремлюсь активно участвовать в жизни ОКР. Сказал, что мы ожидаем, что нас восстановят в правах. Она ответила, что выступает за то, чтобы дать спортсменам возможность выступать. Поговорили о переменах в руководстве нашего спорта, обратил её внимание на дзюдоистов, которые прекрасно выступили на чемпионате мира. Кроме того, поговорили о Зимбабве, я там несколько раз был, в том числе в её родном городе. На меня Ковентри произвела хорошее впечатление. Сама бывшая спортсменка, одна из самых молодых глав МОК. У нас хорошие ожидания от её управления МОК», — приводит слова Смирнова «ВсеПроСпорт.ру».