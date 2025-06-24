Почётный президент ОКР — о инаугурации Ковентри: никто не высказал негатива в наш адрес

Член Международного олимпийского комитета и почётный президент ОКР Виталий Смирнов рассказал о настроениях присутствующих на инаугурации нового главы МОК Кирсти Ковентри. Он отметил, что негатива в адрес России не было.

«Мы находимся здесь вместе с Тарпищевым как члены МОК. Некоторое время я в подобных мероприятиях не участвовал. Но те люди, с которыми мы общались, ждут нашего возвращения на международную арену. В частности, пообщались с венгерским коллегой, который не так давно встречался с нашим министром спорта. Никто не сказал негативных слов в наш адрес», — приводит слова Смирнова «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее Ковентри в разговоре со Смирновым заявила, что готова содействовать участию всех спортсменов в соревнованиях.