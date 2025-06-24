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Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва признал вину

Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва признал вину
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Задержанный по подозрению в убийстве главы тульского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова признал свою вину. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в силовых структурах Тульской области. Преступник стрелял из пистолета, который потом утопил. Оружие ищут.

Ранее сообщалось, что задержан тульский предприниматель. По версии следствия, 23 июня он, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим, под предлогом передачи последним денежных средств предложил им совместно доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия.

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