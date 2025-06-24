Олимпийская чемпионка Ищенко высказалась об уровне синхронного плавания в России

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко оценила уровень плавания в России после периода отстранения от международных стартов.

— Смотрела Кубок мира, болела за наш дуэт. Мне, если честно, сейчас тяжело оценивать уровень, потому что очень сильно поменялись правила. Тем не менее результат говорит сам за себя — даже в сложных условиях российским синхронисткам нет равных.

— С момента отстранения видна разница?

— Они так же прекрасны, как и были (улыбается). Но вид спорта очень непростой, потому что субъективность присутствует. Перед стартом опасения были. Длительный период девушки выступали только на стартах с ограниченным допуском. Но техника прекрасная, даже с новыми правилами программа интересная. Это говорит о том, что у нас отличный тренерский состав. Будем болеть и переживать, они сейчас готовятся к чемпионату мира в Сингапуре. Очень хочется, чтобы там всё сложилось, — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.