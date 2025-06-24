Арман Дюплантис раскрыл, какую высоту собирается покорить в следующий раз

Титулованный шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис поделился планами на дальнейшие выступления в легкоатлетическом секторе. Он считает, что может обновить собственный мировой рекорд и достичь отметки в 6,40 метра.

«Я всегда верил, что могу прыгнуть выше. И сейчас я показываю, что нахожусь невероятно близко к 6,30. Хочу достичь этой отметки как можно скорее.

Хочу прыгнуть 6,40 м. Это была бы новая невероятная граница. Чувствую, что она мне по силам», — приводит слова Дюплантиса Ski-Nordique.

15 июня Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошёл своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.